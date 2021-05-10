Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние

Частое покашливание, затруднённое дыхание может указывать на наличие полипов на слизистой оболочке гортани или голосовых связках. Также о возникновении новообразований могут говорить воспаления и хроническая осиплость голоса.

Данные симптомы нельзя игнорировать, так как полипы могут быть предвестником развития рака, сообщил на своей странице в Instagram хирург и онколог Иван Карасев.

Специалист отметил, что при наличии показаний проводится операция, которая позволит избежать перерождения полипов в онкологические образования.

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