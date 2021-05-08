Диетолог назвала опасные побочные эффекты кофе

Кофе — невероятно популярный напиток во всём мире. Но свою любовь к нему рекомендуется ограничить дозой, не превышающей 400 мг кофеина в день, советует врач.

Кофеин стимулирует нервную систему, сердце и мышцы, помогает почувствовать себя бодрей. При употреблении в умеренных количествах кофе вполне безопасен, но высокие дозы кофеина могут привести к неприятным и даже опасным побочным эффектам.

Безопасной считается доза 400 мг кофеина в сутки. Это примерно четыре чашки кофе в день. Однако на самом деле эта норма у каждого своя, поскольку восприимчивость к кофеину индивидуальна. Люди, которые пьют кофе редко и мало, могут почувствовать неприятные ощущения уже после двух чашек.

"Чтобы получить пользу от кофеина без нежелательных эффектов, проведите честную оценку вашего сна, уровня энергии и других факторов, которые могут быть затронуты, и уменьшите потребление, если это необходимо", — объясняет диетолог Франциска Спритцлер.

Следует сократить количество кофе в своём рационе, если возникают следующие эффекты:

Частое мочеиспускание;

Усталость;

Высокое кровяное давление;

Проблемы с пищеварением;

Бессонница.

Также стоит обратить внимание на количество выпиваемых в день чашек кофе, если возникают головные боли, нервозность, учащённое сердцебиение, вздутие живота, пишет Express.

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