Чернослив улучшает работу сердца и пищеварение, сообщила в интервью РИА "Новости" врач-диетолог и эндокринолог Анастасия Калмурзина.
Специалисты советует включить данный сухофрукт в рацион. Он будет полезен людям с нарушениями сердечного ритма.
Полезные свойства чернослива обусловлены тем, что он содержит витамины А, Е, B и К, которых часто не хватает организму.
Кроме того, в состав сухофрукта входят такие полезные вещества, как:
Все они хорошо усваиваются организмом и оказывают положительное влияние на его работу.
А вот женщинам, которые кормят ребёнка грудью, чернослив есть не стоит, так как в его состав входят микроэлементы, помогающие избавиться от запоров. У малышей они могут вызвать диарею и вздутие живота.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.