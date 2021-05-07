Диетолог рассказала о влиянии чернослива на организм

Чернослив улучшает работу сердца и пищеварение, сообщила в интервью РИА "Новости" врач-диетолог и эндокринолог Анастасия Калмурзина.

Специалисты советует включить данный сухофрукт в рацион. Он будет полезен людям с нарушениями сердечного ритма.

Полезные свойства чернослива обусловлены тем, что он содержит витамины А, Е, B и К, которых часто не хватает организму.

Кроме того, в состав сухофрукта входят такие полезные вещества, как:

натрий;

калий;

фосфор;

йод;

марганец;

фтор и др.

Все они хорошо усваиваются организмом и оказывают положительное влияние на его работу.

А вот женщинам, которые кормят ребёнка грудью, чернослив есть не стоит, так как в его состав входят микроэлементы, помогающие избавиться от запоров. У малышей они могут вызвать диарею и вздутие живота.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.