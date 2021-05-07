Самым полезным мясом является говядина, утверждает диетолог Екатерина Бурляева.
В состав говядины входит огромное количество аминокислот, которое организм человек не может выработать самостоятельно, сообщает "Российская газета".
К ним относится BCAA — аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями: лейцин, изолейцин и валин. Они очень важны для выработки энергии и пользуются большой популярностью среди спортсменов. Дефицит аминокислот в организме чреват ухудшением памяти и снижением умственных способностей.
Кроме того, в говядине содержится витамин B12, играющий важную роль в процессе кроветворения. Дефицит этого витамина может привести к анемии.
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