Говядина улучшает умственные способности

Самым полезным мясом является говядина, утверждает диетолог Екатерина Бурляева.

В состав говядины входит огромное количество аминокислот, которое организм человек не может выработать самостоятельно, сообщает "Российская газета".

К ним относится BCAA — аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями: лейцин, изолейцин и валин. Они очень важны для выработки энергии и пользуются большой популярностью среди спортсменов. Дефицит аминокислот в организме чреват ухудшением памяти и снижением умственных способностей.

Кроме того, в говядине содержится витамин B12, играющий важную роль в процессе кроветворения. Дефицит этого витамина может привести к анемии.

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