Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ксения Бородина разделила женщин на породистых и дешёвых
Опубликовано фото китайской ракеты, падающей с высоты 700 км
Россиянам сдают железные контейнеры в Крыму за 85 тыс. рублей
Жительница ХМАО перевела мошенникам почти 2 млн рублей
Google придётся заплатить 94 трлн рублей за исполнение санкций США
Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции
Ветеринар назвал лучшие породы собак-нянь
Подлодка "Казань", смутившая американцев, вошла в состав ВМФ
Моргенштерн вышел на связь на фоне слухов о своём призыве в армию

Говядина улучшает умственные способности

Здоровье » Здоровье и профилактика

Самым полезным мясом является говядина, утверждает диетолог Екатерина Бурляева.

В состав говядины входит огромное количество аминокислот, которое организм человек не может выработать самостоятельно, сообщает "Российская газета".

К ним относится BCAA — аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями: лейцин, изолейцин и валин. Они очень важны для выработки энергии и пользуются большой популярностью среди спортсменов. Дефицит аминокислот в организме чреват ухудшением памяти и снижением умственных способностей.

Кроме того, в говядине содержится витамин B12, играющий важную роль в процессе кроветворения. Дефицит этого витамина может привести к анемии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Говядина. Польза и вред.
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Бессмертный полк и Парад Победы пройдут в ОК
Дочь Гузеевой заявила, что "превращается в помойку"
Человек-обезьяна: будущее Земли за химерами
Ксения Бородина разделила женщин на породистых и дешёвых
Опубликовано фото китайской ракеты, падающей с высоты 700 км
Россиянам сдают железные контейнеры в Крыму за 85 тыс. рублей
Жительница ХМАО перевела мошенникам почти 2 млн рублей
Почему "рвануло" на границе Киргизии и Таджикистана
Говядина улучшает умственные способности
Google придётся заплатить 94 трлн рублей за исполнение санкций США
Популярное
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Краснеет лицо: почему и что делать
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Любовь Степушова Стратегическое партнёрство с США добьёт Украину Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Александр Артамонов "Война камней": почему дети Палестины умирают Александр Артамонов
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Маммология
Молочная железа. Что необходимо знать про грудь
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников