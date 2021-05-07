Диетолог рассказала, как очистить организм после праздников

После праздников россиянам нужно есть много сырых овощей и пить воду в большом количестве. Это необходимо, чтобы привести в порядок желудок и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Вода выводит остатки токсинов после принятия алкоголя и продукты распада. А в сырых овощах много клетчатки, она также занимается чисткой кишечника.

"Поможет всевозможная зелень, листовые салаты, петрушка, укроп, сельдерей, капуста, морковь в сыром виде, свёкла. Также очищению кишечника способствует чернослив и курага. Если кто-то пил в майские, то курага восстановит электролитный баланс", — пояснила специалист.

Посте вывода токсинов из организма переходим на щадящее питание — супы-пюре, слизистые каши. Все должно быть жидкое, тёплое, неострое и не особо калорийное.

Спустя два дня уже можно постепенно возвращаться в свой обычный режим питания, заключила диетолог.

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