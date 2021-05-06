Семь способов улучшить здоровье кишечника назвала диетолог

То, насколько здоровым и энергичным чувствует себя человек, во многом определяется состоянием его кишечника.

Многие люди не задумываются о своём здоровье до тех самых пор, пока организм не начнёт давать серьёзные сбои. Между тем, есть несколько простых рекомендаций, которым достаточно следовать, чтобы улучшить состояние кишечника, влияющего на общее состояние здоровья. Диетолог Клэр Барнс рассказала, какие изменения в образе жизни положительно скажутся на здоровье кишечника и уровне энергии.

Исключить пищевую непереносимость и обработанные продукты

"Обработанные продукты часто содержат искусственные ингредиенты, такие как эмульгаторы, подсластители и консерванты, все из которых могут вызвать чувствительность у некоторых людей, поэтому важно полностью исключить эти продукты", — поясняет специалист.

Улучшить усвоение питательных веществ

"Чтобы улучшить способность нашего организма лучше усваивать пищу, мы должны быть расслаблены, когда едим и хорошо пережёвываем пищу. Употребление в пищу таких продуктов, как ананасы, манго, папайя и проросшие бобовые, также может помочь увеличить естественные пищеварительные ферменты", — комментирует диетолог.

Увеличить количество полезных бактерий

"Определённые штаммы бактерий производят кислоты, когда они ферментируют пищу в кишечнике, что помогает снизить рН в кишечнике и улучшает усвоение минералов из рациона. Употребление ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста, кимчи, кефир и чайный гриб, может помочь повысить уровень полезных бактерий в кишечнике", — советует Клэр Барнс.

Заменить кофе на зелёный чай

Помимо кофеина, зелёный чай содержит антиоксиданты и аминокислоту теанин. За счёт синергии кофеина и теанина зелёный чай обеспечивает прилив энергии и одновременно оказывает успокаивающее действие.

Готовить еду самостоятельно

"Приготовление пищи с нуля позволяет вам использовать различные цветные овощи, чтобы получить различные антиоксиданты и богатый запас клетчатки для различных кишечных микробов, живущих в вашей пищеварительной системе", — говорит Клэр.

Соблюдать режим сна

Регулярный режим сна благотворно влияет в том числе и на кишечник. Следует стараться всегда ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Снизить уровень стресса

В то время как кратковременный стресс увеличивает энергию в организме (реакция "бей или беги"), хронический стресс низкого уровня означает, что надпочечники остаются активными, высвобождая гормоны стресса (адреналин и кортизол) в кровоток. Они расходуют энергию и повышают аппетит, что приводит к вялости и набору веса. Снизить уровень стресса помогут физические упражнения, йога, практики осознанности, передаёт советы диетолога Express.

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