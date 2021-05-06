Учёный: курить электронные сигареты — это дышать антифризом

В России могут запретить жидкости для электронных сигарет. Они также вредны как и традиционные сигареты, рассказал телеканалу "360" профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак. Учёный отметил, что многие, особенно молодёжь, считают иначе.

"По мнению трёх организаций — ВОЗ, Национальной медицинской академии и Food and Drug Administration, — электронные сигареты являются вредом. То есть они относятся к веществам повышенного вреда здоровью человека. Потому что были обнаружены некоторые свойства этого аэрозоля, который вырабатывается, когда жидкая часть испаряется и превращается в облако. Состав жидкости — это пропиленгликоль, глицерин, ароматические масла, жидкость для растворения (обычно вода), иногда добавляется никотин", — пояснил Бабак.

Учёный отметил, что пропиленгликоль — это антифриз. По сути те, кто пользуются электронными сигаретами вдыхают именно его.

Есть ещё одна большая опасность в курении электронных сигарет. В стандартной сигарете содержится определенная доза никотина. А при курении электронной его количество проконтролировать сложно.

"Вы должны помнить, что капля никотина убивает лошадь. Потому что он разрушает сосуды. Если огромное количество никотина поступит в организм одновременно, будет резкий скачок давления — это инсульт", — предупредил эксперт.

Также использование жидкостей для электронных сигарет из-за содержания в них глицерина не позволяет происходить естественной очистке лёгких. Результатом этого может стать пневмония.

В России разработан план мероприятий по профилактике курения. Он рассчитан до 2035 года.

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