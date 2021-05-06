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В период пандемии американки массово устремились увеличивать ягодицы, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт Американского Общества пластических хирургов.

В общей сложности в США было установлено на 22% больше ягодичных имплантов, чем годом ранее. На втором месте по популярности оказались инъекции ботокса.

А вот спрос на услуги по пересадке волос, наоборот, упал на 60%.

Что касается России, то в нашей стране в 2020 году наибольшей популярностью пользовались услуги по увеличению бёдер, уменьшению объёма талии и повышению упругости ягодиц. Такие данные приводит Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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