Учёные предложили безопасную альтернативу энергетикам из магазина

Энергетические напитки повышают умственную активность, физическую работоспособность и безопасны для здоровья, утверждают производители. Так ли это?

Последнее утверждение оспаривают исследователи из Медицинского центра Дэвида Гранта и Тихоокеанского университета в Калифорнии. Употребление энергетиков может повысить кровяное давление и нарушить сердечный ритм так, как это не делает даже чистый кофеин, отмечают они.

Энергетические напитки, как правило, содержат высокую дозу стимулирующего вещества (обычно это кофеин), много сахара и различные другие добавки. И если американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) признаёт кофеин в дозах до 400 мг безопасным, то безопасность других ингредиентов энергетических коктейлей остаётся под вопросом — многие из них не одобрены FDA.

В ходе проведённого исследования учёные измерили сердечный ритм участников с помощью электрокардиограммы (ЭКГ) через два часа после приёма энергетика. Ими было обнаружено изменение, известное как удлинение QTc, ассоциируемое с опасными для жизни аритмиями.

"Многие лекарства были изъяты с рынка только за то, что вызывали изменения ЭКГ аналогичной величины", — отметили исследователи.

Кроме того, энергетик удерживал повышенные значения кровяного давления участников в течение шести часов. Это может быть опасно для людей, имеющих проблемы с сердцем. К счастью, сама природа готова предложить людям натуральные и действительно безопасные "энергетики".

Природная энергетическая альтернатива

Белый, зелёный и чёрный чай . Содержащаяся в нём аминокислота L-теанин помогает сохранять умственную бодрость.

. Содержащаяся в нём аминокислота L-теанин помогает сохранять умственную бодрость. Матча латте . Помимо кофеина, содержит массу других полезных веществ.

. Помимо кофеина, содержит массу других полезных веществ. Зелёный смузи из фруктов и шпината. Питание, увлажнение, витамины и энергия в одном стакане. Можно добавить зелёный или чёрный чай.

из фруктов и шпината. Питание, увлажнение, витамины и энергия в одном стакане. Можно добавить зелёный или чёрный чай. Семена чиа . Спортсмены любят добавлять их в свой рацион, чтобы восполнить энергию после тренировки.

. Спортсмены любят добавлять их в свой рацион, чтобы восполнить энергию после тренировки. Масло орегано . Улучшает пищеварение и иммунитет. Одна-две капли масла орегано на стакан воды, пить один раз в день.

. Улучшает пищеварение и иммунитет. Одна-две капли масла орегано на стакан воды, пить один раз в день. Чайный гриб . Предотвращает усталость и анемию, укрепляет здоровье кишечника.

. Предотвращает усталость и анемию, укрепляет здоровье кишечника. Свекольный сок . Снижает кровяное давление, повышает выносливость. Можно смешивать с другими овощами — отлично подойдут морковь, огурец, сельдерей.

. Снижает кровяное давление, повышает выносливость. Можно смешивать с другими овощами — отлично подойдут морковь, огурец, сельдерей. Вода. Зачастую всё, что нужно, чтобы почувствовать себя бодрей — это стакан воды, пишет портал Food News.

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