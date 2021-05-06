Энергетические напитки повышают умственную активность, физическую работоспособность и безопасны для здоровья, утверждают производители. Так ли это?
Последнее утверждение оспаривают исследователи из Медицинского центра Дэвида Гранта и Тихоокеанского университета в Калифорнии. Употребление энергетиков может повысить кровяное давление и нарушить сердечный ритм так, как это не делает даже чистый кофеин, отмечают они.
Энергетические напитки, как правило, содержат высокую дозу стимулирующего вещества (обычно это кофеин), много сахара и различные другие добавки. И если американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) признаёт кофеин в дозах до 400 мг безопасным, то безопасность других ингредиентов энергетических коктейлей остаётся под вопросом — многие из них не одобрены FDA.
В ходе проведённого исследования учёные измерили сердечный ритм участников с помощью электрокардиограммы (ЭКГ) через два часа после приёма энергетика. Ими было обнаружено изменение, известное как удлинение QTc, ассоциируемое с опасными для жизни аритмиями.
"Многие лекарства были изъяты с рынка только за то, что вызывали изменения ЭКГ аналогичной величины", — отметили исследователи.
Кроме того, энергетик удерживал повышенные значения кровяного давления участников в течение шести часов. Это может быть опасно для людей, имеющих проблемы с сердцем. К счастью, сама природа готова предложить людям натуральные и действительно безопасные "энергетики".
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