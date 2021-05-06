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Учёные предложили безопасную альтернативу энергетикам из магазина

Здоровье » Здоровье и профилактика

Энергетические напитки повышают умственную активность, физическую работоспособность и безопасны для здоровья, утверждают производители. Так ли это?

Энергетические напитки
 

Последнее утверждение оспаривают исследователи из Медицинского центра Дэвида Гранта и Тихоокеанского университета в Калифорнии. Употребление энергетиков может повысить кровяное давление и нарушить сердечный ритм так, как это не делает даже чистый кофеин, отмечают они.

Энергетические напитки, как правило, содержат высокую дозу стимулирующего вещества (обычно это кофеин), много сахара и различные другие добавки. И если американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) признаёт кофеин в дозах до 400 мг безопасным, то безопасность других ингредиентов энергетических коктейлей остаётся под вопросом — многие из них не одобрены FDA.

В ходе проведённого исследования учёные измерили сердечный ритм участников с помощью электрокардиограммы (ЭКГ) через два часа после приёма энергетика. Ими было обнаружено изменение, известное как удлинение QTc, ассоциируемое с опасными для жизни аритмиями.

"Многие лекарства были изъяты с рынка только за то, что вызывали изменения ЭКГ аналогичной величины", — отметили исследователи.

Кроме того, энергетик удерживал повышенные значения кровяного давления участников в течение шести часов. Это может быть опасно для людей, имеющих проблемы с сердцем. К счастью, сама природа готова предложить людям натуральные и действительно безопасные "энергетики".

Природная энергетическая альтернатива

 
  • Белый, зелёный и чёрный чай. Содержащаяся в нём аминокислота L-теанин помогает сохранять умственную бодрость.
  • Матча латте. Помимо кофеина, содержит массу других полезных веществ.
  • Зелёный смузи из фруктов и шпината. Питание, увлажнение, витамины и энергия в одном стакане. Можно добавить зелёный или чёрный чай.
  • Семена чиа. Спортсмены любят добавлять их в свой рацион, чтобы восполнить энергию после тренировки.
  • Масло орегано. Улучшает пищеварение и иммунитет. Одна-две капли масла орегано на стакан воды, пить один раз в день.
  • Чайный гриб. Предотвращает усталость и анемию, укрепляет здоровье кишечника.
  • Свекольный сок. Снижает кровяное давление, повышает выносливость. Можно смешивать с другими овощами — отлично подойдут морковь, огурец, сельдерей.
  • Вода. Зачастую всё, что нужно, чтобы почувствовать себя бодрей — это стакан воды, пишет портал Food News.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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Энергетики приравняют к алкоголю?
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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