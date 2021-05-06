Названа лучшая в мире коронавирусная вакцина

5 мая Всемирный конгресс вакцин, проходивший из-за пандемии в онлайн-формате, назвал лучшую в мире вакцину против COVID-19.

Ей стал, согласно сообщению на сайте форума, препарат Moderna – разработка американских ученых.

Высокую оценку получила также вакцина американской компании Pfizer - продукт совместной работы с ее немецким партнером BioNTech.

Российский Sputnik V попал в шорт-лист номинации, так же, как и британско-шведская AstraZeneca.

По каким критериям отбирались финалисты и победитель - не уточняется.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.