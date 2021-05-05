Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Диетолог Светлана Титова в интервью изданию "Вечерняя Москва" перечислила продукты, употребление которых может спровоцировать развитие онкологического заболевания.

"Необходимо убрать весь фастфуд, суперфуды, трансжиры и продукты с простыми углеводами, а потом выстраивать нормальное питание, чтобы укрепить иммунитет", — пояснила диетолог.

Но важно не просто отказаться от употребления вредной пищи, но и позаботиться о том, что питание было сбалансированным.

Ранее учёные назвали 50 продуктов питания для профилактики и лечения онкологии.

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