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Русские толстушки ищут способы "похудеть к лету"

Здоровье

Огромный всплеск поисковых запросов, связанных с диетами и быстрым похудением к лету отмечают эксперты по продвижению в поисковиках.

Русские толстушки ищут способы "похудеть к лету"

Специалисты отмечают, что большинство авторов таких запросов — это женщины, наши с вами соотечественницы, — такую информацию сообщают авторы проекта "Новости на каждый день".

Что же ищут желающие быстро похудеть?

Среди самых популярных запросов:

  • очищающие диеты,
  • диеты для похудения быстро за месяц,
  • диета для похудения живота и боков
  • диеты для ленивых
  • срочно похудеть к отпуску диета
  • и даже экзотические — "как похудеть, не отказываясь от вкусного и не занимаясь спортом".

У мужчин же поисковые запросы в плане похудения стабильны — чаще всего это "как быстро избавиться от пивного пуза".

Собственно, в свете массового "потолстения" населения — в том числе от употребления фастфуда "на бегу" и покупки дешевых некачественных продуктов питания — не удивительно.

Напомним, что социологический опрос жителей и гостей курортов России, проведенный в 2020 году, показал: и местных жителей, и туристов очень раздражают "пузатые мужчины и толстые женщины с целлюлитом", без стыда отдыхающие на пляжах.

"Видишь, что не в форме, прячься и стыдись, занимайся спортом, садись на диету, а не телеса грей", — такие цитаты респондентов, в частности, приводит издание "Новости Сочи".

Добавим, что в опросе об идеальном мужчине десятки тысяч россиян особо отметили: у него не должно быть "мамона" или "пивного пуза", кроме того, "пузатики" отталкивают женщин от знакомства и отношений.

Мужчины тоже не отстают — аналогичный опрос среди мужчин (66 000 иностранцев и 25 000 россиян) выявил, что для многих (если не большинства) главное, чтобы спутница или жена была

"только не полная, не пышка и не толстушка".

Также российские ивенторы (специалисты по организации мероприятий) ранее составляли топ самых ужасных свадеб и их "элементов", в который на первые позиции вышла "толстая невеста".

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Диеты - можно ли похудеть за неделю?
Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева
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