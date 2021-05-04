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Цирроз печени можно определить по трём внешним признакам

Здоровье » Здоровье и профилактика

Избыток жира в печени опасен для здоровья, так как влечёт за собой необратимый ущерб. Между тем многие люди даже не догадываются о том, что у них развивается опасное заболевание.

Существует два типа заболевания печени — алкогольная и неалкогольная. Второй тип часто связан с общим ожирением, сообщает Express. На ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно.

Но есть три внешних признака, по которым можно определить необратимое повреждение печени. К их числу относятся:

  • зуд кожных покровов;
  • отёки;
  • пожелтение белков глаз и кожи.

В случае появления данных симптомов нужно срочно обратиться к врачу. Своевременная диагностика позволит предотвратить развитие цирроза и фиброза.

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Цирроз печени: признаки и лечение
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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