Врачи объяснили, чем грозит ношение обуви на высоком каблуке

У 80% женщин старше 50 лет есть признаки остеопороза — заболевания, при котором происходит процесс патологического износа кости. Одно из самых опасных последствий остеопороза — это перелом шейки бедра.

Почему возникает остеопороз?

Основными факторами развития заболевания являются прекращение выработки половых гормонов, способствующих образованию костной ткани, а также курение, чрезмерное употребления алкоголя, малоподвижный образ жизни, ухудшение усвоения кальция и недостаток солнечного света, сообщила в интервью aif. ru врач Ольга Чижевская.

Профилактика остеопороза

Хорошему синтезу костной ткани способствуют регулярные физические нагрузки, пояснил председатель правления "Лиги педиатрии" Владимир Нечаев. Также полезны прогулки на свежем воздухе и разнообразное питание с ежедневным употреблением богатых кальцием продуктов.

Конечно, большое значение имеет обувь. Важно, чтобы она была на низком устойчивом каблуке, чтобы минимизировать риск падений.

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