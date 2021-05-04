Сомнолог объяснил, почему нельзя спать рядом со смартфоном

Многие люди кладут телефон рядом с постелью, чтобы не пропустить важного сообщения и услышать будильник утром.

Однако это опасно для здоровья, сообщил в интервью изданию "Прайм" сомнолог Максим Новиков.

Дело в том, что гаджеты возбуждают нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин и нарушает циркадные ритмы человека.

Поэтому всю электронику нужно выключать за два часа до сна, а на время сна лучше вообще убирать в другую комнату.

Ранее эксперты ВОЗ предупредили, что использование гаджетов может быть канцерогенным для человека.

Кроме того, высок риск того, что накрытое постельным бельём электронное устройство может загореться.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.