Жевательная резинка полезна для здоровья глаз

Продукты, содержащие бета-каротин, полезны для здоровья глаз, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

В первую очередь это голубика и черника. Они стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва. Эти ягоды можно употреблять как в свежем, так и в замороженном виде. А вот делать из них варенье не стоит, так как в нём нет ничего полезного для глаз.

Не менее полезна морковь. Употребление этого овоща улучшает "сумеречное" зрение. При термической обработке корнеплода в её составе улучшается бета-каротин. В сыром виде морковь тоже полезна для глаз.

Улучшению кровообращения способствует жевательная резинка. Однако жевать её нужно в разумных пределах.

Источником бета-каротина являются укроп, зелёный лук и петрушка. Но злоупотреблять зеленью не стоит, чтобы не допустить развитие варикоза и подагры. Данные продукты можно есть не более двух раз в неделю.

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