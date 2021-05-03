Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Под Курском шестилетний мальчик за рулём насмерть сбил свою маму
Полиция Берлина не разрешила шествие "Бессмертного полка" 9 мая
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Захарова рассказала о шагах России после отключения от SWIFT
Стала известна группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму
Парламент Армении не избрал Пашиняна, чтобы начать самороспуск
В Турции объяснили необходимость признания Крыма российским
После 30 лет диеты бессильны

Жевательная резинка полезна для здоровья глаз

Здоровье » Зрение

Продукты, содержащие бета-каротин, полезны для здоровья глаз, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Жевательная резинка полезна для здоровья глаз

В первую очередь это голубика и черника. Они стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва. Эти ягоды можно употреблять как в свежем, так и в замороженном виде. А вот делать из них варенье не стоит, так как в нём нет ничего полезного для глаз.

Не менее полезна морковь. Употребление этого овоща улучшает "сумеречное" зрение. При термической обработке корнеплода в её составе улучшается бета-каротин. В сыром виде морковь тоже полезна для глаз.

Улучшению кровообращения способствует жевательная резинка. Однако жевать её нужно в разумных пределах.

Источником бета-каротина являются укроп, зелёный лук и петрушка. Но злоупотреблять зеленью не стоит, чтобы не допустить развитие варикоза и подагры. Данные продукты можно есть не более двух раз в неделю.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жевательная резинка - вред или польза?
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Разогревающие мази
Политолог: для Путина красная линия проходит там, где ущемляют русских
Жевательная резинка полезна для здоровья глаз
Еда чем вкуснее, тем полезнее
Непрерывный секс порождает бесконечную любовь
Холодные напитки провоцируют обжорство
Сон и хорошая пища избавят от целлюлита
Блогер умер после 40-дневной голодовки
Плюнул на асфальт – наплевал на здоровье
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Кое-что о мужицких сплетнях
Что новенького?
Кое-что о мужицких сплетнях
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников