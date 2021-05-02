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Японский доктор объяснил, как за 10 секунд в день обрести гибкое тело

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

"Заржавелость" тела, которое приводит к старению организма в любом возрасте, можно победить за счёт коротких специальных упражнений, рассказал профессор ортопедической хирургии медицинского факультета Университета Сёва доктор Хироси Хираидзуми.

Японский доктор объяснил, как за 10 секунд в день обрести гибкое тело

По его словам, современный фактически сидячий образ жизни, в том числе из-за перехода на удалённый режим работы, приводит к закостенению тела, пишет Nihon Keizai. Потеря гибкости увеличивает опасность травм и приводит к преждевременному старению. Между тем, чтобы сохранить гибкость, достаточно выполнять короткие упражнения, но делать это регулярно.

Как объяснил Хираидзуми, для выполнения этого упражнения лучше использовать такое подручное средство как лестница. Её преимуществом является наличие ступенек и перил.

Чтобы выполнить упражнение, нужно положить руки на перила и встать передней частью стоп на ступеньку так, чтобы пятки тянулись вниз. Зафиксировать это положение в течение 10 секунд. Далее плавно наклониться вперёд, сохранив ровные спину и ноги. Снова зафиксировать на 10 секунд.

Это упражнение, по словам доктора, эффективно растянет заднюю часть тела, сильнее всего страдающую от сидячего образа жизни.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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