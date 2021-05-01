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Назван способ сделать из кофе эликсир здоровья и долголетия

Здоровье » Здоровье и профилактика

Как только не изощряются любители кофе, пытаясь сделать бодрящий напиток ещё вкуснее. Вариантов его приготовления придумано бессчётное количество.

Кофе - источник энергии
 

Среди этих способов есть один, который делает кофе настоящим эликсиром здоровья и долголетия. Многие любят пить кофе именно так, но мало кто знает о действительной пользе этого рецепта. Всё очень просто: в свежесваренный напиток нужно нарезать 1-2 дольки лимона или просто выжать в чашку немного лимонного сока. В чём же польза?

Антиоксидантная защита

В кофе содержатся флавоноиды, а в лимоне — витамин С. В сочетании они обеспечивают двойную защиту организма от окислительных процессов, ускоряющих преждевременное старение и провоцирующих некоторые хронические заболевания.

Защита иммунитета

В кофейных зёрнах содержатся железо, цинк и несколько витаминов группы В. Они стимулируют выработку иммуноглобулинов, защищающих организм от вирусов. Сочетание с витамином С из лимона усиливает этот эффект.

Улучшение когнитивных функций

Настроение и энергия
 

Кофеин влияет на аденозиновые рецепторы в головном мозге. Под его действием уходит сонливость, улучшается работоспособность, концентрация и память. Мало кому известно, что активные вещества в лимонном соке обладают сходным, хотя и менее выраженным, тонизирующим действием. Вместе они дают мощный заряд энергии.

Снижение веса

Кофеин в сочетании с лимонным соком повышает физическую выносливость и ускоряет метаболизм. Однако, сидя в кресле, эффекта не добиться: напиток работает только вместе с правильным питанием и физическими нагрузками, пишет Harper`s Bazaar.

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Хотите жить дольше? Пейте кофе
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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