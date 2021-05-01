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Что делать при травмах на природе, объяснил врач скорой помощи

Здоровье

Самая большая ошибка — не попытаться оказать первую помощь нуждающемуся в ней. К сожалению, мало кто владеет этим навыком, посетовал врач скорой помощи.

Что делать при травмах на природе, объяснил врач скорой помощи

Длинные майские выходные многие проводят на природе. Иногда такие выезды не обходятся без разного рода травм. В каких случаях можно оказать первую помощь самостоятельно, а когда пора вызывать "скорую", разъяснил заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Пётр Давыдов.

Неоказание первой помощи чаще всего происходит по двум причинам. Человек не умеет её оказывать и боится брать на себя ответственность. Но, как минимум, стоит запастись аптечкой перед выездом на природу. В стандартном наборе имеется достаточно исчерпывающий для оказания первой помощи перечень:

  • перевязочных материалов,
  • антисептических средств,
  • изделий медицинского назначения.

Во многих случаях этого достаточно, чтобы решить проблему, пояснил доктор.

"Угрозу жизни несут состояния, связанные с массивным, обильным кровотечением, которое самостоятельно не останавливается в течение короткого промежутка времени. Если у человека наблюдается нарушение сознания, нарушение дыхания, это также служит основанием для экстренного вызова бригады скорой медпомощи", — рассказал Пётр Давыдов РИА "Новости".

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10 Ошибок При Оказании Первой Помощи
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева
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