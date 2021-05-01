Что делать при травмах на природе, объяснил врач скорой помощи

Самая большая ошибка — не попытаться оказать первую помощь нуждающемуся в ней. К сожалению, мало кто владеет этим навыком, посетовал врач скорой помощи.

Длинные майские выходные многие проводят на природе. Иногда такие выезды не обходятся без разного рода травм. В каких случаях можно оказать первую помощь самостоятельно, а когда пора вызывать "скорую", разъяснил заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Пётр Давыдов.

Неоказание первой помощи чаще всего происходит по двум причинам. Человек не умеет её оказывать и боится брать на себя ответственность. Но, как минимум, стоит запастись аптечкой перед выездом на природу. В стандартном наборе имеется достаточно исчерпывающий для оказания первой помощи перечень:

перевязочных материалов,

антисептических средств,

изделий медицинского назначения.

Во многих случаях этого достаточно, чтобы решить проблему, пояснил доктор.

"Угрозу жизни несут состояния, связанные с массивным, обильным кровотечением, которое самостоятельно не останавливается в течение короткого промежутка времени. Если у человека наблюдается нарушение сознания, нарушение дыхания, это также служит основанием для экстренного вызова бригады скорой медпомощи", — рассказал Пётр Давыдов РИА "Новости".

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