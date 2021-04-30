Мясников упрекнул россиян в несознательности в вопросе вакцинации

По количеству привитых от COVID-19 жителей Россия занимает последнее место в рейтинге основных европейских стран, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По официальным данным, полностью привились от коронавируса всего 4,9% россиян. В США данный показатель составляет 29,9%, в Великобритании - 21,1%, во Франции - 8,8%, а в Германии - 7,5%. В Израиле прививку от "ковида" сделали 56,1%.

Между тем в России растёт показатель смертности от коронавирусной инфекции.

"Понятно уже, что если все пустить на сознательность населения, то рывка вперёд уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю", — заверил доктор.

Кроме того, предупредил Мясников, в ближайшее время ожидаются новые волны коронавируса.

С момента первой вакцинации до выработки антител проходит 1,5-2 месяца, поэтому выжидательная позиция может дорого обойтись россиянам. Наибольшему риску подвергают себя люди пожилого возраста и те, у кого имеются хронические заболевания.

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