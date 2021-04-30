COVID-19 "взламывает" иммунитет человека

Специалистам Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) удалось определить механизмы, благодаря которым COVID-19 может легко взламывать иммунный ответ организма человека.

Вирус состоит из РНК, поэтому он использует модификацию рибонуклеиновой кислоты m6A для своих нужд. С её помощью он останавливает выработку цитокинов (воспалительных молекул), которые нужны для запуска реакции иммунитета на инородные объекты.

Также учёные обнаружили, что COVID-19 сначала активирует действие человеческого фермента METTL3, который отвечает за модификацию, чтобы избежать иммунного ответа, после чего подавляет его.

Во второй фазе у коронавирусных больных может возникнуть цитокиновый шторм - неблагоприятное состояние, когда иммунная система выбрасывает в кровь все воспалительные молекулы.

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