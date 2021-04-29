Холодный пот может быть признаком опасного заболевания

Потливость человека может являться симптомом интоксикации или внутреннего перегрева. Сам пот бывает холодным или горячим. Каждое из этих состояний может быть признаком определённых заболеваний, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" врач-терапевт Людмила Лапа.

Особенно опасным симптомом является холодный пот, сопровождающийся повышенной температурой. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Холодный пот часто указывает на развитие воспалительного процесса в лёгких или обострение хронического заболевания. Также данный симптом может быть признаком гипергидроза, указывающем на активную стадию вирусной атаки на организм.

"Вообще, это заболевание эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема всё же больше эндокринологическая", — пояснила специалист.

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