Онколог: в поздней диагностике рака виноваты сами пациенты

Онкологическое заболевание развивается в течение нескольких лет. Но люди часто не обращают внимания на его первые симптомы. Поэтому чаще всего рак выявляют на последней стадии, объяснил в эфире Пятого канала врач-онколог Михаил Мяснянкин.

"Проблема "запущенных" пациентов в том, что они умышленно игнорируют болезненные симптомы долгие годы. <…> Человек предпочитает проглотить таблетку, чем признать, что с ним что-то не так", — сказал специалист.

Специалисты призвал своевременно проходить обследования и внимательно относиться к любым изменениям в самочувствии.

По словам врача, первые признаки рака можно определить ещё на ранней стадии развития заболевания, когда есть шансы на успешный исход лечения.

"Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии", — предупредил медик.

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