Психолог назвала два простых способа побороть охвативший страх

Психолог Ирина Айгильдина в эфире "Радио 1" рассказала, как быстро справиться с приступом страха.

По словам специалиста, есть два эффективных блиц-способа. Первый — это выпить стакан воды. Воду лучше пить прохладную или комнатной температуры.

Дело в том, что когда человек испытывает страх, у него напрягаются мышца в горле, а когда он пьёт воду, они расслабляются.

Для того, чтобы справиться с постоянным фоновым чувством тревоги, следует распределить зоны ответственности.

"Обычно, когда мы подвержены страху, как правило, это происходит из-за того, что мы очень хотим проконтролировать всю свою жизнь и предсказать, что будет. В ситуации с вирусами, например, очень сложно что-то предсказать и проконтролировать. Поэтому я рекомендую тем, кто обращается ко мне по поводу страха, разделить зоны ответственности. Есть то, что в наших силах. Например, мы можем вымыть руки, можем носить маску, можем сделать прививку, можем соблюдать дистанцию — всё это в наших силах. Но мы не можем проконтролировать других людей. Мы отвечаем только за то, что в наших силах, и не берём остальное под свой контроль", — объяснила эксперт.

Избавиться от страхов помогает спокойное окружение, добавила специалист.

Если же тревога мучает слишком долго, а негативные мысли занимают 60-70% времени, то нужно срочно обратиться к профильному специалисту.

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