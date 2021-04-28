В Китае подтвердили эффективность "Арбидола" в лечении COVID-19

Специалисты Хуачжунского университета науки и технологии (WNLO) изучили эффективность противовирусного препарата "Арбидол" в лечении коронавируса, сообщает "Комсомольская правда".

В исследовании приняли участие более 1000 человек, заражённых COVID-19. Все участники были старше 60 лет. Из них 788 лечились "Арбидолом", а 230 — нет.

Оказалось, что у пациентов, принимавших препарат, отмечалась меньшая частота почечной дисфункции. Кроме того, у них был более высокий показатель насыщения крови кислородом и меньшее число повреждений миокарда.

Смертность в группе пациентов, принимавших "Арбидол", составляла порядка 18%, а среди пациентов, не использовавших его в лечении, — 34,6%.

Кроме того, среди пациентов, получающих данное лекарство, всего 20% нуждались в ИВЛ, когда как в другой группе на ИВЛ находилось 49% больных.

Стоит отметить, что препарат особенно эффективен в первые дни заражения, когда вирус пытается проникнуть в клетки.

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