Доктор Мясников: кондиционер может усугубить астму

Многие люди считают опасными приборы с электромагнитным излучением, но на самом деле угрозу представляет другая техника, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, пока сложно оценить влияние электромагнитных волн на самочувствие. Но известно, что холодильники, наоборот, помогли снизить число заболеваний.

"Раньше, чтобы долго хранить пищу, её засаливали, что приводило к раку желудка. Сегодня эта необходимость отпала. Раньше на первом месте по онкологии был рак желудка, а сейчас — рак лёгких", — пояснил он.

А вот обогреватель может серьёзно навредить здоровью. Дело в том, что из-за него в помещении снижается уровень влажности, воздух становится сухим. Поэтому слизистая носа пересыхает и не способна защитить организм от инфекций. Кроме того, из-за сухого воздуха могут возникнуть проблемы с глазами.

Неправильная установка кондиционеров может не только спровоцировать простудные заболевания, но и усугубить астму или аллергию. Эти приборы часто становятся местом размножения различных микроорганизмов — возбудителей инфекций.

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