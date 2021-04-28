Существует несколько симптомов, при возникновении которых нужно сразу вызывать скорую помощь, сообщил в интервью РИА "Новости" главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.
"Скорую" нужно вызывать, если у человека:
"Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь — все это причина тяжёлого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать", — отметил специалист.
Жители Москвы чаще всего звонят в "скорую" при получении травм, заболеваниях органов дыхательной системы и кровообращения, добавил Плавунов.
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