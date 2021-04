Нейробиологи: высшее образование не спасёт от атрофии мозга

Широко распространено мнение о том, что образованные люди дольше сохраняют ясность ума в пожилом возрасте.

Шведские нейробиологи из Университета Умео решили проверить эту гипотезу. Научная работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные изучили структуру мозга более 2 тыс. человек в возрасте от 29 до 91 года, сообщает Daily Mail. Все они в разное время проходили МРТ.

Оказалось, что качественное образование и учёная степень способствуют увеличению объёма мозга, но не могут затормозить его атрофию в пожилом возрасте.

Специалисты пришли к выводу, что уровень образования может нести долгосрочные нейрокогнитивные преимущества, снижающие риск развития деменции, но он не может влиять на скорость возрастной атрофии мозга.

