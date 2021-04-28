Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Два пьяных бойца ММА устроили драку в поезде
Из России в Индию вылетит срочный рейс МЧС
Востребованный метод обучения детей - деятельностный подход
АСВ повысило базовую ставку за страхование вкладов
Дарья Мороз рассказала, как мать отдала за неё жизнь
Лавров рассказал, когда может начаться "резня" в Донбассе
Лавров рассказал про поведение Чехии, шпану и 15 копеек
В США наблюдается дефицит куриных крылышек
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого

Нейробиологи: высшее образование не спасёт от атрофии мозга

Здоровье » Здоровье и профилактика

Широко распространено мнение о том, что образованные люди дольше сохраняют ясность ума в пожилом возрасте.

Шведские нейробиологи из Университета Умео решили проверить эту гипотезу. Научная работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные изучили структуру мозга более 2 тыс. человек в возрасте от 29 до 91 года, сообщает Daily Mail. Все они в разное время проходили МРТ.

Оказалось, что качественное образование и учёная степень способствуют увеличению объёма мозга, но не могут затормозить его атрофию в пожилом возрасте.

Специалисты пришли к выводу, что уровень образования может нести долгосрочные нейрокогнитивные преимущества, снижающие риск развития деменции, но он не может влиять на скорость возрастной атрофии мозга.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Атрофия мозга: причины, признаки, лечение
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Польский чиновник объяснил инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам
Садальский рассказал о предсмертном желании Марусева
Суд прекратил уголовное дело против убитого силовиками уральца
Конституционный суд разрешил взыскивать единственное жильё
Марина Зудина попросила прощения у Елены Прокловой
Толстой о работе ПАСЕ по Навальному: ультиматумы с Россией не пройдут
Блогер получил шесть лет за смерть подруги в прямом эфире
Финский хоккеист получил тяжёлую травму в матче с Россией
Блинкен объяснил выгоду открытого диалога Вашингтона и Москвы
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Любовь Степушова Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим Любовь Степушова Василий Амирджанов В России началась кампания по реабилитации Сталина Василий Амирджанов Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Мир. Новости мира
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников