Родителей предупредили об опасности частого купания детей

Детей нельзя часто купать, предупреждает врач общей практики Сэм Хэй из Австралии.

Частые водные процедуры могут вызвать сыпь, инфекции, а также обострение некоторых кожных заболеваний, например, экзему, сообщает The Mirror.

Экзема может быть вызвана пересушиванием кожи. Ребёнка рекомендуется купать раз в два-три дня, отмечает Хэй.

Регулярность купаний зависит от климата, чистоплотности ребёнка и его активности.

Продолжительный отказ от водных процедур также вреден для организма. Грязь усиливает кожное раздражение и провоцирует развитие кожных инфекционных заболеваний.

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