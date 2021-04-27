Злоупотребление цитрусовыми может вызвать развитие меланомы

Чрезмерное употребление цитрусовых может вызвать развитие меланомы. К такому выводу пришли американские учёные из университета Индианы.

Дело в том, что в апельсинах и лимонах содержится псорален. Это вещество обладает фотосенсибилизирующим и фотоканцерогенным свойствами. Переизбыток псоралена может может вызвать рак кожи.

Вывод американских экспертов прокомментировал главврач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский. Он отметил, что главным фактором, который может вызвать рак кожи, является ультрафиолет, сообщает "АиФ". Связь меланомы с употреблением в пищу тех или иных продуктов на данный момент не доказана. Однако он добавил, что чрезмерное употребление цитрусовых всё же может навредить здоровью.

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