Невролог объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19

Обоняние - очень важный инструмент для изучения окружающего мира, ведь человек способен распознавать боле одного триллиона различных ароматов, поэтому утрата этого чувства может привести к серьёзным проблемам.

Потеря обоняния очень распространённый симптом коронавируса. О том, как его восстановить, в интервью изданию Nation New рассказала врач-невролог высшей квалификационной категории АО "Медицина" Галина Чудинская.

"Если такое осложнение сохраняется более месяца, то можно ускорить восстановление нервной системы при помощи медицинских средств. Например, невролог может назначить транслингвальную стимуляцию "Брейн-Порт", ускоряющую восстановление обонятельной системы. В некоторых случаях технология позволяет вернуться в мир запахов и ароматов всего за две недели", — порекомендовала врач.

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