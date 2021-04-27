Роспотребнадзор предупредил о риске заражения энцефалитом через молоко

Человек может заразиться клещевым энцефалитом не только через укус клеща, но и через сырые молочные продукты.

Самыми опасными в этом отношении продуктами являются козье и коровье молоко, а также сыр.

"Если корову кусал клещ и в её крови есть вирус энцефалита, то некипяченое молоко может привести к заражению человека", — сообщила в интервью порталу "Доктор Питер" начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Вирус клещевого энцефалита поражает центральную и периферическую нервную системы. Осложнения могут вызвать паралич и даже летальный исход.

Симптомы заболевания — слабость в руках и ногах, мышцах шеи, онемение кожи лица и шеи. Часто пациенты жалуются на озноб и повышение температуры.

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