Какао снижает риск инсульта и продлевает жизнь

Обыкновенное какао оказывает благотворное воздействие на организм и увеличивает продолжительность жизни. Но его следует пить без добавления сахара, сообщает runews24. ru.

Какао является источником антиоксидантов, благодаря чему употребление этого напитка способствует снижению давления. Антиоксиданты активизируют выработку оксида азота, который расслабляет сосуды.

Также в какао-порошке много фитохимических фенольных веществ — флавоноидов. Они усиливают приток крови к мозгу и поддерживают его здоровье. Это было доказано в ходе исследований Нормана К. Холленберга.

Кроме того, какао нормализует уровень глюкозы и холестерина в крови, а также содержит цинк, который замедляет процессы старения.

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