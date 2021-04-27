Яблоки и красный виноград нужно есть с кожурой, рекомендует проктолог

Некоторые продукты следует есть вместе с кожурой, так как в ней содержится большое количество клетчатки и витаминов, сообщила в интервью "Царьграду" проктолог Елена Смирнова.

Особенно это касается овощей и фруктов. Их кожура — источник витаминов и антиоксидантов. Больше всего в этом отношении полезны яблоки и красный виноград.

В каждой тарелке должно быть 50% овощей и фруктов. Очень полезно употреблять фасоль, чечевицу и нут. Но предварительно их рекомендуется замочить в воде.

"Делайте перекусы фруктами, овощным салатом, держите под рукой контейнер с сухофруктами (много клетчатки в кураге, черносливе, финиках, инжире, персиках) и орехами", — заключила специалист.

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