Пастеризованное неферментированное молоко может сокращать жизнь, утверждают немецкие учёные. К такому выводу они пришли в результате исследования данных жителей Швеции, так как именно там больше всего потребляют этот продукт.
Неферментированное молоко воздействует на сигнальный комплекс mTORC1, что приводит к сокращению продолжительности жизни.
Лучше употреблять ферментированные молочные продукты, они не оказывают такого негативного влияния на здоровье.
Пастеризованное молоко снижает риск старения и смертности. Исследование присоединяется к более ранним работам, которые доказывают влияние чрезмерного употребления молока на риск развития рака груди.
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