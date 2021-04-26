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Немецкие эксперты: употребление молока сокращает жизнь

Здоровье » Здоровье и профилактика

Пастеризованное неферментированное молоко может сокращать жизнь, утверждают немецкие учёные. К такому выводу они пришли в результате исследования данных жителей Швеции, так как именно там больше всего потребляют этот продукт.

Неферментированное молоко воздействует на сигнальный комплекс mTORC1, что приводит к сокращению продолжительности жизни.

Лучше употреблять ферментированные молочные продукты, они не оказывают такого негативного влияния на здоровье.

Пастеризованное молоко снижает риск старения и смертности. Исследование присоединяется к более ранним работам, которые доказывают влияние чрезмерного употребления молока на риск развития рака груди.

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Вся правда о молоке, которую мы не знали
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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