Комаровский назвал три правила защиты от последствий COVID-19

COVID-19 может вызвать огромное количество последствий. Вирус негативно отражается на работе сердца, лёгких, почек, печени и желудка. Также "ковид" может нанести серьёзный удар по иммунной системе.

О простых и эффективных способах снижения риска развития осложнений после COVID-19, на своей странице в Instagram рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

В первую очередь нельзя допустить сгущения крови, поэтому необходимо обильное питьё.

"То есть не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры — много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие. Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуаций, когда человеку потребуется госпитализация", — отметил он.

Комаровский также добавил, что в каждой стране есть свои лекарственные препараты для снижения свёртываемости крови. Он напомнил, что такие лекарства должен подбирать лечащий врач.

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