Американские учёные утверждают, что малоподвижный образ жизни в пожилом возрасте грозит потерей слуха. О том, так ли это на самом деле, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-отоларинголог, профессор университета им И. М. Сеченова Юрий Ульянов.
"Малоподвижный образ жизни — очень расплывчатое понятие. На самом деле слух зависит от состояния шейного отдела позвоночника.
Дело в том, что шейный отдел позвоночника руководит верхней половиной человеческого тела по пояс, включая голову.
Наши клетки находились в горизонтальном положении, а в вертикальном положении нагрузка на позвоночник значительно увеличивается, особенно на шейный отдел, потому что держит голову.
Малейшее ограничение движения человека, если он всё время лежит, например, то это снижает кровообращение в этой области, в результате там развиваются застойные атрофические процессы.
Достаточно просто делать гимнастику для шеи.
В интернете можно найти огромное количество упражнений для шеи.
Но начинать надо постепенно с небольшого количества вращений головой любую сторону. Главное, чтобы шея двигалась. Важно делать эти упражнения регулярно, например, утром и вечером.
Гимнастика для шеи поможет снять застойные процессы в шейном отделе позвоночника", — заключил эксперт.
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