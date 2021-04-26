Американские учёные утверждают, что малоподвижный образ жизни в пожилом возрасте грозит потерей слуха. О том, так ли это на самом деле, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-отоларинголог, профессор университета им И. М. Сеченова Юрий Ульянов.

"Малоподвижный образ жизни — очень расплывчатое понятие. На самом деле слух зависит от состояния шейного отдела позвоночника.

Дело в том, что шейный отдел позвоночника руководит верхней половиной человеческого тела по пояс, включая голову.

Наши клетки находились в горизонтальном положении, а в вертикальном положении нагрузка на позвоночник значительно увеличивается, особенно на шейный отдел, потому что держит голову.

Малейшее ограничение движения человека, если он всё время лежит, например, то это снижает кровообращение в этой области, в результате там развиваются застойные атрофические процессы.