Любителей семечек предупредили о риске

Семечки — довольно калорийный продукт: 100 граммов — это 550 калорий, что сопоставимо с плиткой шоколада.

Ежедневное потребление семечек может спровоцировать развитие болезней желудка, сообщила в интервью РИА "Новости" эндокринолог Татьяна Бочарова.

А вот то, что от семечек может быть аппендицит — это миф. Живот может разболеться, но по другой причине.

"В подсолнечных семечках высокое содержание жиров — более 50 граммов на 100 граммов продукта. И если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щёлкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания", — пояснила специалист.

Семечки — источник клетчатки, витаминов группы B, А, Е и магния, который важен для работы сердца и нервной системы.

Не стоит есть семечки в жареном виде, так как в них накапливается большое количество канцерогена.

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