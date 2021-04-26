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Малоподвижный образ жизни в пожилом возрасте грозит потерей слуха

Здоровье » Здоровье и профилактика

Малоподвижный образ жизни может привести к снижению слуха у людей пожилого возраста.

К такому выводу пришли учёные из Балтимора (США) в результате исследования, в процессе которого они изучили данные 291 человека.

Внимание учёных привлекло то, что у многих пожилых людей, которые вели малоподвижный образ жизни, в возрасте от 60 до 69 лет была диагностирована глубокая глухота. А вот у тех, у кого присутствовала хотя бы небольшая физическая нагрузка, слух был более острый.

Учёные намерены провести ещё ряд дополнительных исследований, чтобы доказать эту взаимосвязь. Но эксперты в любом случае советуют людям пожилого возраста больше времени проводить на прогулке, а не перед телевизором.

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Причины снижения слуха, лечение тугоухости
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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