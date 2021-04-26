Эндокринолог раскрыла формулу стройности

С возрастом у многих людей меняется вес — кто-то худеет, а кто-то, наоборот, набирает лишние килограммы. О том, почему так происходит, в интервью "Яркуб" рассказал врач-эндокринолог Тамара Сидорова.

По словам специалиста, формула идеального веса — сколько съел калорий, столько и потратил.

Быстрый набор веса может произойти, если человек продолжит человек ничего не будет менять в своём питании и ограничит при этом физическую активность, например, решит сменить работу, требующую физической активности, на сидячую.

Резкое похудение без каких-либо причин может указывать на проблемы со здоровьем. Данный симптом может быть признаком опасных заболеваний, в частности онкологии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лишний вес снижает активность человеческого мозга.

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