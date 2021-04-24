Худший сценарий ожирения — когда у человека выпирает живот, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, общаясь с телезрителями.
Одна из последних предположила, что самый опасный случай — жир в области сердца, но доктор отметил, что это как раз не так вредно — "когда человек равномерно покрыт жиром".
"Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее", — сказал Мясников о выпирающем животе.
Ранее он заявил, что гипертония в два раза повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ранее на отношения с певцом намекнула сама звезда советского ТВ.