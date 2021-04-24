Мясников рассказал о худшем варианте ожирения

Худший сценарий ожирения — когда у человека выпирает живот, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, общаясь с телезрителями.

Одна из последних предположила, что самый опасный случай — жир в области сердца, но доктор отметил, что это как раз не так вредно — "когда человек равномерно покрыт жиром".

"Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее", — сказал Мясников о выпирающем животе.

Ранее он заявил, что гипертония в два раза повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

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