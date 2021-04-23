Россиян призвали помнить "на майских" о санограничениях

Введенные между майскими праздниками нерабочие дни не спровоцируют роста ковидной заражаемости, если россияне не забудут о санитарных правилах по борьбе с коронавирусом.

Так сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования все же ниже, чем в помещениях. Поэтому лучше избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску", — напомнил он.

В марте в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам не ездить за границу на майские праздники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.