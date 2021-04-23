Онищенко назвал условия увеличения продолжительности жизни до 78 лет

Повышение уровня рождаемости позволит повысить продолжительности жизни, заявил депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции на тему "Как увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет".

Главная задача правительства, по словам депутата, — забота о здоровье населения.

По словам Онищенко, 78 лет — расчётный показатель, он зависит от уровня рождаемости. Также долголетие, хоть и в меньшей степени, зависит и от уровня оказания медицинской помощи.

"Если взять за 100% понятие здоровье, то 80 из них это то, что не относится к здравоохранению: генетика, образ жизни, полезные и вредные привычки. Лишь оставшиеся 20% приходятся на здравоохранение", — пояснил Онищенко.

Депутат напомнил, что рост смертности в России вызван пандемией COVID-19.

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