Врач назвал двух главных врагов поджелудочной железы

Главные пищеварительные органы — это печень и поджелудочная железа и печень. О том, как сохранить здоровье поджелудочной железы, в интервью "Слово и Дело" рассказал врач и кандидат медицинских наук Сергей Грошев.

По словам специалиста, её главные враги — это алкоголь и большое количество белка. Таким образом, человек, который пьёт спиртное и закусывает мясом, наносит по поджелудочной железе серьёзный удар.

"Например, человек весь вечер пил водку и закусывал мясными блюдами, а на следующий день у него понос, вздутие, гнилостная отрыжка и другие признаки острого панкреатита. Если систематически наносить такие удары по поджелудочной, то ее функция снижается", — пояснил врач.

Самые опасные заболевания — это хронический панкреатит и рак поджелудочной железы.

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