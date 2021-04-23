Неправильный прикус может быть причиной мигрени

Неправильный прикус является причиной 60% головных болей, сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-стоматолог Лилия Кузьменкова.

"Вы не понимаете, отчего она. Голова болит, и думаете: "у бабушки было — это всё по наследству". Это всё от прикуса. Уже доказано, что 60% головных болей — от неправильного прикуса", — пояснила она.

Весной головные боли могут беспокоить из-за смены сезонов. Кроме того, данный симптом может быть следствием дефицита витаминов B и D в организме, утверждает врач-терапевт Людмила Лапа.

Сосуды становятся более слабыми, происходит спазм. Врач посоветовала россиянам принимать витамины, укреплять иммунитет и следить за состоянием желудочно-кишечного тракта.

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