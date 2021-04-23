В средствах массовой информации часто появляется информация о пользе тех или иных фруктов и овощей в лечении онкологических заболеваний. О том, какие продукты на самом деле снижают риск развития рака, в интервью "Правде.Ру" рассказал президент противоракового общества России, профессор, член-корреспондент РАН Давид Георгиевич Заридзе.

"Как ни странно, такого рода публикации в СМИ соответствуют правде. Только нужно отметить, что речь идёт не о том, что тот или иной продукт лечит от рака, а о том, что диета, богатая фруктами и овощами предотвращает развитие рака. Это для профилактики, а не для лечения.

Ещё лет 20 назад было доказано, что например, все типы капусты (белокочанная, брюссельская и другие) снижают риск развития практически всех форм рака.

Мы проводили многокомпонентное исследование, в ходе которого проанализировали несколько тысячах случаев рака желудка во всём мире. В результате было доказано, что вообще фрукты и овощи, в частности цитрусовые фрукты, снижают риск развития рака желудка.

Вообще стоит сказать, что круглогодичная доступность овощей и фруктов в России привела к тому, что у нас снизилась заболеваемость и смертность от рака желудка.

Чем больше человек ест фруктов и овощей, тем у него ниже риск развития практически всех форм рака, в том числе рака лёгкого, рака желудка, рака толстой кишки. Особенно в этом эффективна простая капуста, приём даже квашеная", — пояснил собеседник "Правды.Ру".