Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В мясной ассоциации рассказали, как сэкономить при покупке шашлыка
Скончалась звезда "Битвы экстрасенсов" Диля Абдрашитова
Госзаимствования Великобритании достигли исторического рекорда
Формально мирные: Вассерман объясняет появление судов ФРГ у "СП-2"
Знакомая рассказала о состоянии Борткевича перед кончиной
ЦБ снова ужесточит выдачу потребительских кредитов
В Университете Женевы раскрыли реакцию человека на зрительный контакт
Лай из подворотен: эксперт о Чехии, США и причинах "не дружить" с РФ
Маленькая дочка ведущей Елены Сажиной перенесла трепанацию черепа

Давид Заридзе: "Фрукты и овощи защитят от всех форм рака"

Здоровье » Здоровье и профилактика

В средствах массовой информации часто появляется информация о пользе тех или иных фруктов и овощей в лечении онкологических заболеваний. О том, какие продукты на самом деле снижают риск развития рака, в интервью "Правде.Ру" рассказал президент противоракового общества России, профессор, член-корреспондент РАН Давид Георгиевич Заридзе.

Давид Заридзе: "Фрукты и овощи защитят от всех форм рака"

"Как ни странно, такого рода публикации в СМИ соответствуют правде. Только нужно отметить, что речь идёт не о том, что тот или иной продукт лечит от рака, а о том, что диета, богатая фруктами и овощами предотвращает развитие рака. Это для профилактики, а не для лечения.

Ещё лет 20 назад было доказано, что например, все типы капусты (белокочанная, брюссельская и другие) снижают риск развития практически всех форм рака.

Мы проводили многокомпонентное исследование, в ходе которого проанализировали несколько тысячах случаев рака желудка во всём мире. В результате было доказано, что вообще фрукты и овощи, в частности цитрусовые фрукты, снижают риск развития рака желудка.

Вообще стоит сказать, что круглогодичная доступность овощей и фруктов в России привела к тому, что у нас снизилась заболеваемость и смертность от рака желудка.

Чем больше человек ест фруктов и овощей, тем у него ниже риск развития практически всех форм рака, в том числе рака лёгкого, рака желудка, рака толстой кишки. Особенно в этом эффективна простая капуста, приём даже квашеная", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Какие продукты останавливают рост раковых клеток
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Лай из подворотен: эксперт о Чехии, США и причинах "не дружить" с РФ
Байден и Эрдоган схлестнутся по вопросу геноцида армян
Маленькая дочка ведущей Елены Сажиной перенесла трепанацию черепа
Генпрокурор Нидерландов требует выплаты $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
Мясников раскрыл предупреждающие симптомы инфаркта
Какой объём знаний даёт сегодня школа
Российский призёр Олимпиады Гулиева будет выступать за Турцию
Виктория Дайнеко просит соседа избавиться от домашней пумы
Совет Федерации одобрил ипотечные субсидии на строительство домов
"Дальневосточный гектар" будут заполнять жителями Донбасса?
Популярное
Мир. Новости мира
"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости

Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Мнение эксперта.

"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Мир. Новости мира
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Политика. Новости и аналитика
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
ЦБ
ЦБ сыграл "по-крупному": повысил ключевую ставку до 5%
Игорь Буккер Какая кошка перебежала дорогу египтянам Игорь Буккер Любовь Степушова Байден и Эрдоган схлестнутся по вопросу геноцида армян Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров
Австралия и Океания
"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Мир. Новости мира
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников