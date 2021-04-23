Неправильное питание вызывает дефицит тестостерона у мужчин

Тестостерон играет важную роль в организме мужчины. Он влияет на возможность обзаведения потомством и сексуальную функцию. Дефицит этого гормона не только снижает либидо, но и повышает риск возникновения проблем со здоровьем, в том числе с сердечно-сосудистой системой.

К снижению уровня тестостерона могут привести некоторые продукты, утверждают учёные из Сычуаньского университета.

Специалисты провели исследование с участием более 4000 мужчин. Все они сдали тест на половые гормоны и ответили на вопросы на питанию.

Оказалось, что у 26% мужчин был дефицит тестостерона. Учёные выяснили, что это связано с противовоспалительной диетой, в которую входят продукты с большим количеством рафинированных углеводов, сахара и полиненасыщенных жиров.

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