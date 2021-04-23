Доктор Мясников рассказал об опасностях парацетамола

О том, кому не следует принимать парацетамол, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1".

В первую очередь он заявил о том, что данное лекарство несочетаемо с алкоголем, потому что вместе "эти двое" повышают атаку на печень и могут приводить к ее токсическому поражению. Из этого ясно вытекает также то, что парацетамол нельзя пить людям с заболеваниям печени: гепатитом, циррозом, стеатогепатозом.

"Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка шестьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени", — добавил Мясников.

По его словам, парацетамол часто входит в препараты для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, на что не всегда обращают внимание.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.