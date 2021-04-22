Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиян освободили от карантина при прибытии в Абу-Даби
Грета Тунберг вновь требует отказаться от ископаемого топлива
В генпрокуратуре Украины видят основания для преследования Медведчука
В Германии разогнали акции противников ковид-ограничений
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
В США оценили выступление Путина на климатическом саммите
Киев: переговоров с ЛНР или ДНР не будет
В Севастополе установили монумент в память о Гражданской войне
Глава ЛНР предложил Зеленскому встретиться на линии соприкосновения

Всё гениальное просто: назван самый простой способ сбросить лишний вес

Здоровье » Здоровье и профилактика

Этот метод используют и Аюрведа, и японская медицина. Он прост, как всё гениальное. И пожалуй, его можно назвать самой простой диетой, чтобы сбросить вес.

Всё гениальное просто: назван самый простой способ сбросить лишний вес

Этот метод — даже не рацион питания, а один простой утренний ритуал из Азии. В его основе — вода. Утром вместо кофе или чая следует выпить стакан (250 мл) воды маленькими глотками. Дело в том, что вода, выпитая натощак, усиливает регенерационные и очистительные процессы, происходящие в организме каждую ночь.

Что при этом происходит

  • С водой из организма вымываются накопленные за ночь токсины.
  • Активизируется обмен веществ. Организм потребляет больше энергии и не откладывает её в жировые отложения.
  • Мобилизуется кишечник. Предотвращаются запоры, стул становится регулярным.
  • Поддерживается клеточное строительство.
  • Вода защищает от изжоги, разбавляя желудочную кислоту.
  • Наполняя желудок, вода снижает чувство голода, и вы съедаете меньше за завтраком.

Какая вода подходит

Для питья натощак непригодна газированная вода. Углекислота раздражает пустой желудок и провоцирует изжогу. Лучше всего подойдёт обычная питьевая вода, негазированная минеральная вода или лечебная вода с высоким содержанием гидрокарбоната, нейтрализующего соляную кислоту в желудке.

Кстати, вода должна быть тёплой. Пить её следует маленькими глотками. Оптимальный объём жидкости для утреннего питья — от четверти до полулитра, пишет Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вода в Москве станет вкуснее
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Всё гениальное просто: назван самый простой способ сбросить лишний вес
Виктория Боня поменяла мнение о вышках 5G
В новой ракете "Амур" будут применены технологии 3D-печати
Россиян освободили от карантина при прибытии в Абу-Даби
Грета Тунберг вновь требует отказаться от ископаемого топлива
Британский врач раскрыл секрет утренней бодрости
В генпрокуратуре Украины видят основания для преследования Медведчука
В Германии разогнали акции противников ковид-ограничений
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
В США оценили выступление Путина на климатическом саммите
Популярное
Мир. Новости мира
"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости

Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Мнение эксперта.

"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Политика. Новости и аналитика
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Мир. Новости мира
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Любовь Степушова "Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Австралия и Океания
"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии
Мир. Новости мира
"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина
Прага снова угрожала Москве высылкой дипломатов. Москва ответила
Мир. Новости мира
Прага снова угрожала Москве высылкой дипломатов. Москва ответила
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников