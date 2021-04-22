Всё гениальное просто: назван самый простой способ сбросить лишний вес

Этот метод используют и Аюрведа, и японская медицина. Он прост, как всё гениальное. И пожалуй, его можно назвать самой простой диетой, чтобы сбросить вес.

Этот метод — даже не рацион питания, а один простой утренний ритуал из Азии. В его основе — вода. Утром вместо кофе или чая следует выпить стакан (250 мл) воды маленькими глотками. Дело в том, что вода, выпитая натощак, усиливает регенерационные и очистительные процессы, происходящие в организме каждую ночь.

Что при этом происходит

С водой из организма вымываются накопленные за ночь токсины.

Активизируется обмен веществ. Организм потребляет больше энергии и не откладывает её в жировые отложения.

Мобилизуется кишечник. Предотвращаются запоры, стул становится регулярным.

Поддерживается клеточное строительство.

Вода защищает от изжоги, разбавляя желудочную кислоту.

Наполняя желудок, вода снижает чувство голода, и вы съедаете меньше за завтраком.

Какая вода подходит

Для питья натощак непригодна газированная вода. Углекислота раздражает пустой желудок и провоцирует изжогу. Лучше всего подойдёт обычная питьевая вода, негазированная минеральная вода или лечебная вода с высоким содержанием гидрокарбоната, нейтрализующего соляную кислоту в желудке.

Кстати, вода должна быть тёплой. Пить её следует маленькими глотками. Оптимальный объём жидкости для утреннего питья — от четверти до полулитра, пишет Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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