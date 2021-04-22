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Британский врач раскрыл секрет утренней бодрости

Здоровье » Здоровье и профилактика

Утренняя бодрость зависит не столько от количества сна, сколько от его качества. Просыпаться по утрам свежим и отдохнувшим помогает одно простое правило.

Британский врач раскрыл секрет утренней бодрости

Это так называемое "правило 90 минут", рассказал врач британской службы здравоохранения Каран Радж. В своём TikTok доктор опубликовал ролик, в котором наглядно объяснил, как это работает. Дело в том, что сон не длится равномерно. На протяжении всей ночи организм проходит через несколько циклов сна, каждый из которых длится примерно около 90 минут.

"Каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, затем вы входите в глубокий сон, затем снова возвращаетесь к поверхностному. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов", — объяснил Каран Радж.

Если утром нужно проснуться в определённое время, то следует отсчитать назад несколько раз по 90 минут, чтобы понять, во сколько следует лечь спать. Врач уточнил, что 90 минут — это приблизительное время, потому что циклы сна индивидуальны для каждого человека. Но в среднем получается, что оптимальное количество сна для того чтобы наутро чувствовать себя бодрым — это 6, 7,5 или 9 часов.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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